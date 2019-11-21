В Москве запустили МЦД. Мы попытались собрать про это мемы, но что-то ничего смешного 🤷‍♂️

В Москве заработали Московские центральные диаметры (МЦД). По сути, это обновленные маршруты пригородных направлений, по которым пустили поезда . МЦД также называют наземным метро. Сейчас запущено два из пяти направлений — D1 (Лобня — Одинцово) и D2 (Нахабино — Подольск). Президент России Владимир Путин открыл движение по первому диаметру. Вместе с ним на «Иволге» проехались мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Без проблем не обошлось: валидаторы на станциях МЦД не работали, поезда оказались короче по сравнению с обычными электричками, а из-за прибытия Владимира Путина встала вся ветка. Зато на станциях раздавали чай люди в костюмах иволги! Которые напугали некоторых пассажиров.

Кроме того, в твиттере и инстаграме появилось немало примеров того, как в день запуска работал МЦД. Некоторым пришлось догонять электрички.

А другим — спрыгивать на рельсы и идти пешком до ближайшей станции, так как из-за приезда Владимира Путина электрички задержали на полтора часа.

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Шутки о МЦД все же есть. Но они невеселые.

Впрочем, ничто из этого не помешало активно рекламировать МЦД. «Московские центральные диаметры — самый быстрый способ проехать через всю Москву», — говорится в ролике, опубликованном в соцсетях «Москвы 24».

Но гораздо интереснее то, что показывают в самом видео. По сюжету, муж возвращается домой раньше времени к изменщице-жене: на столе — бокалы, в шкафу — любовник. Далее между героями ролика происходит такой диалог:

— Сережа, а ты почему так рано? Ты же в Подольске был. Я тебя только часа через два ждала.

— Я и был в Подольске. 30 минут назад.

— Да?

— Сегодня какое число?

— Какое?

— Двадцать первое ноября. [Улыбается] МЦД запустили!