Первых пассажиров Московских центральных диаметров пообещали не штрафовать за неправильное использование «Тройки»

Московское метро объявило о начале обновления карт «Тройка» для использования на , дата запуска которых пока не объявлена.

При этом в «Центральной пригородной пассажирской компании» сказали, что «Тройки», которые не были валидированы на выходе через турникеты со станций электричек (то есть, если пассажир вышел в обход турникетов), будут заблокированы.

«Первый период после запуска МЦД мы блокировать карты не будем. О том, когда завершится этот льготный период и мы начнем взимать сбор, будет сообщено дополнительно», — заметил директор компании Иван Конев. Стоимость разблокировки составит 150 рублей.

Исправление. Ранее в сообщении ТАСС утверждалось, что блокировка грозит также тем, кто не обновил карту «Тройка». Затем агентство исправило свою заметку.

«Тройка» позволяет выполнить бесплатную пересадку с метро на Московские центральные диаметры и обратно по тарифу «Кошелек» общей стоимостью от 38 рублей. Для этого надо валидировать карту на входе, при пересадке и на выходе.