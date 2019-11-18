«Аэроэкспресс» объявил о продлении маршрута из Шереметьево до Одинцово. Время поездки от «Белорусской» до аэропорта увеличится на 10 минут

p_i_r_a_n_y_a / Shutterstock.com

В начале ноября «Аэроэкспресс» объявил, что поезда из аэропорта Шереметьево теперь будут идти не до Белорусского вокзала, а дальше по маршруту первого — до Одинцово. Одновременно появится новая остановка на Савеловском вокзале, а все поезда заменят на двухэтажные.

Вскоре после этого корреспондент Travel.ru Юрий Плохотниченко рассказал, что инициатива «Аэроэкспресса» приведет сразу к двум проблемам. Во-первых, время в пути между Белорусским вокзалом и Шереметьево увеличится с 35 до 50 минут. Вторая проблема: новые двухэтажные поезда, по словам Плохотниченко, слишком высокие и из-за расположенного рядом моста не смогут ходить по ближнему к Белорусскому вокзалу пути — пассажирам придется тратить дополнительное время на переход к другой платформе.

18 ноября «Аэроэкспресс» опубликовал новый пресс-релиз, который частично подтверждает гипотезу Плохотниченко. Там сказано, что время в пути от «Москвы-Сити» до Шереметьево займет один час. Поскольку сейчас поездка от платформы Тестовская («Москва-Сити») до Белорусского вокзала занимает 9 минут, то выходит, что на стандартный маршрут от вокзала до аэропорта остается 51 минута.

В пресс-службе компании «Медузе» подтвердили, что время в пути от Белорусского вокзала до Шереметьево увеличится и составит около 45 минут. «В настоящее время поездка от аэропорта до Белорусского вокзала составляет 35-40 минут, поэтому время в пути увеличится незначительно», — добавили в «Аэроэкспрессе», подчеркивая, что пассажиры все равно будут заранее знать, когда поезд прибудет в аэропорт.

Двухэтажные поезда из Шереметьево в Москву будут приходить не на ближний к вокзалу 2 путь (как сейчас), а на платформу напротив, «откуда будет организован прямой и беспрепятственный для пассажиров», рассказали в «Аэроэкспрессе». Будут ли поезда из Москвы в аэропорт отправляться с ближнего пути, в компании не уточнили: «Совместно с РЖД мы ведем большую работу для того, чтобы мы могли и дальше использовать 2 путь (наиболее удобный для посадки наших пассажиров)». Точную дату начала работы «Аэроэкспресса» по новой схеме в компании также не сообщили, сказав лишь, что это произойдет в ноябре 2019 года.

Михаил Зеленский