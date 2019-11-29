«Открытые медиа»: глава пресс-службы МВД осталась без повышения из-за дела Голунова

Ирина Волк, официальный представитель МВД и помощник главы ведомства Владимира Колокольцева, не получила повышение до генерал-майора полиции после журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщают «Открытые медиа».

По информации издания, новое звание Волк должна была получить по указу президента РФ, который опубликовали 11 июня (в этот же день МВД сняло с Голунова обвинения).

Как утверждает собеседник «Открытых медиа», Волк вычеркнули из списка в последний момент. Издание направило запрос в центральный аппарат МВД.

Волк курирует работу всех полицейских пресс-служб, в том числе пресс-службы ГУ МВД по Москве.

После задержания Голунова московское управление МВД опубликовало фотографии, как утверждалось, нарколаборатории, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что восемь из девяти снимков сделаны в другом месте.

Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов 29 ноября сообщил об отставке. В июле Титова привлекали к дисциплинарной ответственности за ошибки при освещении дела Голунова.