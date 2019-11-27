Суд вернул дело Самариддина Раджабова в прокуратуру. По версии обвинения, он бросил пластиковую бутылку в росгвардейца

Тверской суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти.

По мнению судьи, в обвинительном заключении не уточнено место совершения вменяемого Раджабову преступления. При этом оснований для освобождения обвиняемого из СИЗО суд не нашел.

По версии следствия, Раджабов на акции протеста в Москве 27 июля бросил пластиковую бутылку в росгвардейца. В материалах дела указано, что бутылка не попала в росгвардейца, но тот заявил, что воспринял бутылку как угрозу, так как та издала резкий звук при падении на землю

Раджабов находится под арестом со 2 августа. Своей вины он не признает.