Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства. Его анонсировали два года назад

Минздрав внес в правительство проект закона о запрете распространять недостоверную информацию о ВИЧ, сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

К недостоверной информации законопроект относит отрицание факта существования ВИЧ, отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также отрицание эффективности методов лечения, диагностики и профилактики ВИЧ.

Кроме того, Минздрав предлагает запретить распространять призывы к отказу лечить или диагностировать ВИЧ.

Об ответственности за нарушение запрета в документе не сказано. В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что законопроект позволит «оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию».

О планах запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства Минздрав сообщал еще весной 2018 года. Тогда ведомство работало над поправками в закон «Об информационных технологиях» и «О СМИ». Министерство предлагало наказывать распространение недостоверных данных о ВИЧ штрафами до 50 тысяч рублей.

На regulation.gov.ru выложены поправки в КоАП о штрафах 5-50 тысяч рублей за распространение ложной информации о ВИЧ в интернете и в СМИ. Сроком вступления поправок в силу указан январь 2019-го. Согласно данным портала, документ находится на стадии «Завершение разработки проекта нормативного правового акта».

В 2018-м о проекте закона Минздрав сообщил после того, как в Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой отказывалась лечиться от ВИЧ. Во время беременности она отказывалась от терапии, позволяющей не передавать вирус ребенку. Когда у новорожденной девочки обнаружили ВИЧ, родители от терапии отказались.