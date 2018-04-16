Минздрав предложил запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства

Минздрав разработал законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от диагностики и лечения ВИЧ, а также пропаганду ВИЧ-диссидентства.

Соответствующие поправки, говорится в документе, с которым удалось ознакомиться «Коммерсанту», предполагается внести в несколько законов, в том числе «Об информационных технологиях» и «О СМИ».

За нарушение закона предусматриваются штрафы в размере от 2000 до 3000 рублей для граждан, от 5000 до 10000 рублей для должностных лиц, от 20000 до 50000 рублей — для юридических лиц.

Для сайтов ВИЧ-диссидентов предусмотрена стандартная для России процедура блокировки. После внесения Роскомнадзором в реестр, владельцы сайтов в течение суток должны будут удалить информацию, нарушающую закон, если они этого не сделают, то провайдер заблокирует доступ.

По данным «Коммерсанта», законопроект Минздрава будет размещен 16 апреля для общественного обсуждения. По состоянию на момент написания новости в базе данных портала проектов нормативных актов этого документа не было.