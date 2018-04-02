В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ. Возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Иркутской области
07:59, 2 апреля 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в иркутской больнице четырехмесячной девочки, мать которой отказывалась лечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Сибирь» в региональном центре СПИД, вирус был обнаружен у матери более пяти лет назад. Женщина является ВИЧ-диссиденткой и отказалась принимать меры.

Когда она забеременела, то также отказалась от терапии, которая позволяет предотвратить передачу вируса ребенку. У новорожденной девочки сразу зафиксировали ВИЧ, но родители отказались от проведения терапии. Девочка умерла от пневмоцистной пневмонии после двух с половиной недель в больнице.

«При этом женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, а ее дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии. Она до сих пор винит в произошедшем людей в белых халатах», — заявил пресс-секретарь СПИД-центра Василий Бучинский.

Кто такие ВИЧ-диссиденты

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