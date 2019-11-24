«Технические огрешности». Собянин через три дня после запуска признал проблемы на МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин через три дня после запуска (МЦД) впервые признал, что пока линии работают не так, как должны. Об этом он рассказал в интервью программе «Неделя в городе», которое вышло в эфир утром 24 ноября.

«Конечно, какие-то есть там технические огрешности. Но, тем не менее, просто над этим надо спокойно работать, последовательно и в максимально короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов», — сказал Собянин, не уточнив, о каких именно проблемах идет речь. Как скоро будут исправлены «огрешности», Собянин не пояснил.

По данным мэрии, за первые два дня МЦД перевезли миллион человек. Сколько человек пользовались этими же маршрутами электричек раньше, не сообщается.

Сразу после запуска МЦД 21 ноября пассажиры начали рассказывать о проблемах и недоделках: валидаторы на станциях не принимают карты «Тройка», поезда «Иволга» вдвое короче обычных электричек, интервалы движения поездов только увеличились.