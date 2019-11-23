Бизнес-тренер Тони Роббинс подаст в суд на Buzzfeed. Издание сообщило, что его обвиняют в сексуальных домогательствах

Тренер личностного роста Тони Роббинс решил подать в суд иск к изданию Buzzfeed News из-за серии материалов, в которых говорилось об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых в его адрес.

В своем заявлении, опубликованном в блоге на Medium, Роббинс назвал публикации «преднамеренной и злобной кампанией» против него и его работы.

В мае 2019 года Buzzfeed News выпустил расследование о том, что несколько женщин обвинили Тони Роббинса в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что это произошло в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Роббинс все обвинения отверг.

Последний материал издания по этой теме вышел 22 ноября. В нем утверждалось, что Тони Роббинс в 1985 году якобы домогался подростков в летнем лагере в Калифорнии. Адвокаты Роббинса заявили изданию, что никакого сексуального насилия не было.