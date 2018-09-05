Посетительница семинара Тони Роббинса подала в суд на организаторов. Она требует вернуть ей деньги за «лохотрон»

Посетительница выступления тренера по личностному росту Тони Роббинса подала иск на 200 тысяч рублей к организаторам мероприятия. Об этом она сама рассказала телеканалу «360 Подмосковье».

«Я пришла на данное мероприятие с целью зарядиться энергией и получить знания, что мне нужно сделать для своего профессионального развития, а попала на лохотрон в стиле господ Кашпировского и Чумака», — говорится в иске.

Истица требует вернуть ей 55 тысяч рублей, потраченные на билет, и заплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.