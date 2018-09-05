Зачем «Лаборатория Касперского» откроет код?Партнерский материал

Посетительница семинара Тони Роббинса подала в суд на организаторов. Она требует вернуть ей деньги за «лохотрон»

360° Подмосковье
12:17, 5 сентября 2018
Надежный источник

Посетительница выступления тренера по личностному росту Тони Роббинса подала иск на 200 тысяч рублей к организаторам мероприятия. Об этом она сама рассказала телеканалу «360 Подмосковье».

«Я пришла на данное мероприятие с целью зарядиться энергией и получить знания, что мне нужно сделать для своего профессионального развития, а попала на лохотрон в стиле господ Кашпировского и Чумака», — говорится в иске. 

Истица требует вернуть ей 55 тысяч рублей, потраченные на билет, и заплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Семинар Тони Роббинса состоялся в «Олимпийском» 1 сентября. Цены на билеты на мероприятие были от 30 тысяч рублей. Само выступление началось с опозданием на четыре часа, посетители жаловались на большие очереди и плохую организацию.
После мероприятия многие пользователи соцсетей отмечали, что Тони Роббинс во время своего выступления давал собравшимся крайне банальные мотивационные советы.
шапито

Сергей Собянин совсем-совсем не пытается повысить явку на выборах. Две цитаты из одного ролика

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы