Посетительница семинара Тони Роббинса подала в суд на организаторов. Она требует вернуть ей деньги за «лохотрон»
Посетительница выступления тренера по личностному росту Тони Роббинса подала иск на 200 тысяч рублей к организаторам мероприятия. Об этом она сама рассказала телеканалу «360 Подмосковье».
«Я пришла на данное мероприятие с целью зарядиться энергией и получить знания, что мне нужно сделать для своего профессионального развития, а попала на лохотрон в стиле господ Кашпировского и Чумака», — говорится в иске.
Истица требует вернуть ей 55 тысяч рублей, потраченные на билет, и заплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Семинар Тони Роббинса состоялся в «Олимпийском» 1 сентября. Цены на билеты на мероприятие были от 30 тысяч рублей. Само выступление началось с опозданием на четыре часа, посетители жаловались на большие очереди и плохую организацию.
После мероприятия многие пользователи соцсетей отмечали, что Тони Роббинс во время своего выступления давал собравшимся крайне банальные мотивационные советы.