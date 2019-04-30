Повторный приезд Тони Роббинса в Россию отменили из-за «резких отзывов». На выступление успели продать 10 тысяч билетов
Запланированное на октябрь выступление тренера по личностному росту Тони Роббинса в Санкт-Петербурге отменено. Об этом сообщил ректор организовывавшей мероприятие бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов.
По словам Аветова, такое решение было принято из-за «резких отзывов», которые вызвало предыдущее выступление Роббинса в России, а также из-за того, что в стране к теме коучинга «привыкли относиться настороженно, а в некоторых случаях иронично». При этом он отметил, что на мероприятие уже успели продать 10 тысяч билетов.
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию. «Синергия» не может игнорировать общественное мнение, потому что относится ко всем уважительно», – пишет Аветов. По его словам, сейчас есть основания полагать, что Тони Роббинс «больше никогда не придет в Россию».
Первый семинар Тони Роббинса в России проходил в «Олимпийском» в Москве в сентябре 2018 года. Цены на билеты на него начинались от 27 тысяч рублей. Посетители жаловались на крайне плохую организацию, четырехчасовое опоздание и длинные очереди; многие также отмечали, что во время семинара Роббинс давал собравшимся банальные мотивационные советы.