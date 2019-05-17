Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили тренера личностного роста Тони Роббинса в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в расследовании Buzzfeed.

Две бывшие сотрудницы Роббинса рассказали изданию, что он домогался их, а получив отказ, начал их преследовать, еще две — о том, что он требовал работать с ним, когда находился голым в номере отеля. Одна бывшая сотрудница рассказала, что была уволена, после того как вступила в связь с Роббинсом по согласию. Все эти случаи произошли в конце 1990-х и начале 2000-х

Двое охранников тренера также рассказали, что во время тренингов им давались указания искать в толпе привлекательных женщин и брать у них номера телефонов для Роббинса.

Сам Роббинс категорически отверг предъявленные ему обвинения.