ВТБ выделит триллион рублей на проекты по освоению Арктики

В ближайшие два года ВТБ выделит финансирование на проекты по развитию Арктики в размере 1 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления банка Валерия Лукьяненко.

Так, 200 миллиардов рублей планируется предоставить «Росатому» на строительство трех ледоколов «Лидер», которые необходимы для круглогодичной навигации по Северному морскому пути, и двух универсальных атомных ледокола ЛК-60.

Среди других проектов, которым ВТБ собирается предоставить финансирование, разработка Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке и добыча платиноидов на Таймыре.

Власти России намерены в ближайшие к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути в в четыре раза — до 80 миллионов тонн. Северный морской путь позволяет значительно сократить время доставки грузов между Европой и Азией, но пока перевозки по нему обходятся значительно дороже, чем через Суэцкий канал. Кроме того, на Северном морском пути, в отличие от маршрута через Суэцкий канал, практически нет промежуточных точек для доставки грузов, что невыгодно для перевозчиков.

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