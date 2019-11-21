«Росатом» займется морскими перевозками. На них потратят семь миллиардов долларов

Госкорпорация «Росатом» намерена войти в бизнес морских перевозок. Об этом говорится в презентации «Росатома» для банков, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность данных в презентации подтвердили три источника.

«Росатом» собирается возить грузы по (СМП). Это позволит сократить время их доставки из крупнейших азиатских и главные европейские порты, подчеркивает госкорпорация. Своим конкурентным преимуществом «Росатом» называет наличие ледокольного флота.

Госкорпорация готова потратить на развитие морских перевозок почти семь миллиардов долларов; 5,8 миллиарда будет вложено в строительство грузовых судов. Финансировать проект «Росатом» будет как за счет собственных средств, так и за счет банковских кредитов.

«Росатом» рассчитывает запустить морские перевозки в 2020 году и уже к 2026 году довести выручку от них до 5,6 миллиарда долларов. Госкорпорация намерена войти в число 15 крупнейших морских перевозчиков в мире.

«Росатом» ведет добычу и обогащение урана, строит и эксплуатирует атомные электростанции. Его дочернее предприятие «Атомфлот» — единственный в России эксплуатант атомных ледоколов (сейчас их четыре, в течение 10 лет будут построены еще шесть). «Росатом» не занимается морскими перевозками, его ледоколы лишь проводят суда по Северному морскому пути.

В конце 2018 года «Росатом» получил полномочия по развитию СМП, который президент России Владимир Путин поручил сделать «по-настоящему глобальной транзитной артерией». Грузопоток по СМП к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн, в прошлом году он составил 20 миллионов тонн.

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