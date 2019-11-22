Полиция Москвы объяснила «ошибкой при ксерокопировании» пустые листы бумаги в иске к оппозиционерам
Источник: МБХ медиа
Требует подтверждения
Московское управление МВД объяснило «технической ошибкой» просьбу приобщить пустые листы бумаги к искам против оппозиционеров на 10,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа».
«Они [МВД] объяснили это ошибкой при ксерокопировании материалов. То есть, никто не проверяет материалы перед заседанием», — пояснил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев.
Московская полиция в ноябре предоставила Симоновскому суду 21 чистый лист бумаги в качестве обоснования двух исков к Алексею Навальному и сотрудникам ФБК.
В октябре МВД потребовало от оппозиционеров возместить сверхурочные для полицейских, работавших на акциях протеста 27 июля и 3 августа, а также расходы на топливо. Изначально требования составляли 18 миллионов рублей.