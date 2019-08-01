МВД отказалось платить сверхурочные сотрудникам, вызванным в выходной день для разгона митинга 27 июля

МВД не заплатит денежные компенсации сотрудникам полиции, вызванным на работу в выходной день 27 июля для участия в разгоне протестной акции в центре Москвы. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которому поступают жалобы от полицейских.

Для разгона митинга в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Также к этому привлекались более 100 сотрудников центрального аппарата МВД и 300 человек из образовательных и иных учреждений ведомства.

На акции были задержаны более 1300 человек, более двухсот провели ночь в полиции. По факту митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.