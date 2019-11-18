Daily Storm: замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии о работе ведомства

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко подал рапорт об увольнении. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Daily Storm и РБК.

Собеседник издания связал отставку Максименко с запретом давать комментарии от имени ведомства, о котором тот рассказал 15 ноября, а также в связи с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова. «Просто у нас меняется формат работы — теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу. И вам в течение семи дней будет направлен письменный ответ», — сказал Максименко радиостанции «Говорит Москва» по поводу нового формата общения с прессой.

Максименко добавил, что запрет позволит ему не чувствовать себя неуместно, комментируя происходящее во ФСИН: «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага [с письменным ответом], ну, бумага, я думаю, она все стерпит».

Максименко работал во ФСИН с 2012 года, а в 2016 году стал замдиректора ведомства.

В последнее время Максименко часто комментировал новости, связанные с ситуацией в колониях и СИЗО. В часности, после публикации видеозаписи пыток в ярославской колонии, Максименко почти сразу принес извинения потерпевшему Евгению Макарову.