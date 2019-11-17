Московской пенсионерке пригрозили штрафом или арестом за акцию в поддержку Ивана Голунова

Полиция Москвы завела административное дело на 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян за участие 12 июня в акции в поддержку журналиста «Медузы» . Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев.

По его словам, в течение года пенсионерку уже неоднократно задерживали на несанкционированных акциях, поэтому полиция может вменить ей часть 8 статьи 20.2 КоАП, наказание по которой составляет либо штраф до 200 тысяч рублей, либо арест до 30 суток.

18 ноября Варжабетьян вызвали в ОВД «Головинский» для составления административного протокола. Женщина отказывается идти в отдел полиции, ссылаясь на недавнюю операцию на колене, рассказал Лаптев.

Турана Варжабетьян регулярно участвует в протестных акциях в Москве, добавляет радиостанция. Во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года полицейский ударил пенсионерку дубинкой по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Варжабетьян подала жалобу в ЕСПЧ.