Полиция поставила главреда «Таких дел» на профилактический учет из-за пикета в поддержку Ивана Голунова

Полиция поставила главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву на профилактический учет, сообщает «Медиазона», ссылаясь на слова журналистки.

Участковый сообщил Лотаревой, что ее поставили на учет из-за штрафа в 10 тысяч рублей, назначенного за одиночный пикет в поддержку журналиста «Медузы» .

Полицейский потребовал, чтобы Лотарева передала определение суда, но она отказалась. Также участковый сообщил, что будет ежемесячно созваниваться с журналисткой и проводить с ней профилактические беседы.