Главного редактора и руководителя спецпроектов «Таких дел» оштрафовали за пикеты в поддержку Ивана Голунова

Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора сайта «Такие дела» Анастасию Лотареву и главу отдела спецпроектов издания Сергея Карпова на 10 тысяч рублей каждого за пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которые они устроили у здания этого суда 8 июня.

Журналистов оштрафовали за нарушение порядка проведения акции. Закон запрещает устраивать публичные мероприятия на территориях, прилегающих к судам.

8 июня Никулинский суд рассматривал вопрос о мере пресечения Ивану Голунову, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков (через три дня дело было прекращено). У здания собрались сторонники журналиста; некоторые из них встали с одиночными пикетами, в том числе Анастасия Лотарева и Сергей Карпов. После их задержания пикеты переместились за ограждение.