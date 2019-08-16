Объявлен сбор денег на выплату штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова

Журналисты Елизавета Нестерова и Илья Азар объявили о запуске проекта по сбору средств на выплаты административных штрафов, назначенных участникам .

На сайте проекта «Подельник» желающие помочь могут отправить пожертвование, а те, кто был оштрафован за акцию 12 июня, — оставить заявку на помощь с оплатой штрафа.

На акции в поддержку Ивана Голунова были задержаны 530 человек. По состоянию на 16 августа, общая сумма административных штрафов, назначенных судами после акции 12 июня, превышала 2,4 миллиона рублей. Часть административных протоколов до сих пор не рассмотрена.