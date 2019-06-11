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Что мешает мэрии Москвы разрешить марш в защиту Ивана Голунова

Источник: Meduza
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На 12 июня в Москве запланирован марш с требованием освободить спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Мэрия Москвы выступает против. В заявлении чиновников в прокуратуру сказано, что шествие «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы», будет угрожать безопасности и помешает фестивалю «Времена и эпохи». Кроме того, говорят в мэрии, поскольку «наступила пора школьных каникул», в День России на улицы выйдут семьи с детьми. Инициаторы марша, указывает вице-мэр Москвы Александр Горбенко, «не идут на контакт с мэрией» и предлагают обсуждать тему безопасности в эфире «Дождя». «Так нельзя — это серьезный вопрос», — считает Горбенко.

Фото в анонсе: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»