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Что мешает мэрии Москвы разрешить марш в защиту Ивана Голунова
13:22, 11 июня 2019
Источник: Meduza
На 12 июня в Москве запланирован
марш
с требованием освободить спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Мэрия Москвы выступает против. В
заявлении
чиновников
в прокуратуру сказано, что шествие «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы», будет угрожать безопасности и помешает фестивалю «Времена и эпохи». Кроме того, говорят в мэрии, поскольку «наступила пора школьных каникул», в День России на улицы выйдут семьи с детьми. Инициаторы марша,
указывает
вице-мэр Москвы Александр Горбенко, «не идут на контакт с мэрией» и
предлагают
обсуждать тему безопасности в эфире «Дождя». «Так нельзя — это серьезный вопрос», — считает Горбенко.
Фото в анонсе: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»
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