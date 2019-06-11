Инициаторов марша за свободу Ивана Голунова пригласили в мэрию Москвы. В ответ они предложили встретиться на «Дожде»

Инициаторов марша в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова пригласили на встречу в мэрию Москвы. Как сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, одному из инициаторов марша, журналисту «Новой газеты» Илье Азару, позвонил заместитель мэра Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность запланированного шествия.

«Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире „Дождя“ 11 июня», — заявил в ответ журналист.

Мэрия пока не дала ответ на это предложение.

В МВД заявили, что окажут содействие органам власти в обеспечении безопасности мероприятия, передает «Интерфакс».

Марш за свободу Ивана Голунова запланирован на 12 часов дня 12 июня в Москве. Участники марша планируют встретиться у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Шествие закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты. Мероприятие не согласовано с московскими властями.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.

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