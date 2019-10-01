Участницу московских протестов Ольгу Мисик, читавшую Конституцию ОМОНу, оштрафовали за акцию в поддержку Ивана Голунова

В Москве комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнюю Ольгу Мисик на 10 тысяч рублей за акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня.

Как рассказала «Медиазоне» адвокат активистки Татьяна Соломина, Мисик вменили .

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних прекратила два административных дела из-за участия Мисик в акциях за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

17-летняя Ольга Мисик получила известность во время акции протеста 27 июля, на которой она читала Конституцию РФ сотрудникам полиции и Росгвардии. На акции Мисик задержали, но отпустили следующим утром.