«Север.Реалии» признали СМИ — «иностранным агентом»
Минюст признал издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») СМИ — «иностранным агентом», сообщается на сайте ведомства.
Решение принято на основании поступивших из Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
Внести «Север.Реалии» в реестр СМИ — «иностранных агентов» 14 ноября потребовали в Госдуме. Ранее думская комиссия по расследованию «иностранного вмешательства» в дела РФ обвиняла «Радио Свобода», «Медузу» и еще несколько изданий в нарушении избирательного законодательства.
Семь проектов «Радио Свобода» и сама радиостанция с 2017 года находятся в реестре СМИ — «иностранных агентов». Реестр создали после того, как в США телеканал RT заставили зарегистрироваться по американскому закону об иностранных агентах.