Минюст признал издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») СМИ — «иностранным агентом», сообщается на сайте ведомства.

Внести «Север.Реалии» в реестр СМИ — «иностранных агентов» 14 ноября потребовали в Госдуме. Ранее думская комиссия по расследованию «иностранного вмешательства» в дела РФ обвиняла «Радио Свобода», «Медузу» и еще несколько изданий в нарушении избирательного законодательства.

Семь проектов «Радио Свобода» и сама радиостанция с 2017 года находятся в реестре СМИ — «иностранных агентов». Реестр создали после того, как в США телеканал RT заставили зарегистрироваться по американскому закону об иностранных агентах.