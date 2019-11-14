Издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») следует внести в реестр СМИ-«иностранных агентов», к такому выводу пришла комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов, — сказал глава комиссии депутат Василий Пискарев. — Мы были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков».

На заседании комиссии Пискарев объявил, что депутаты обнаружили «иностранное вмешательство» в дела 17 российских регионов.

«Мы насчитали более 50 юридических лиц и физических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги из‑за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», — сказал депутат, добавив, что эти организации пытаются создать «лагеря по подготовке лидеров незаконных протестных акций».

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«Радио Свобода» и семь его проектов, в том числе «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» 5 декабря 2017 года. Тогда же в реестр попал «Голос Америки». Список на сайте Минюста с указанной даты не обновлялся.