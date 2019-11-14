Госдума потребовала признать «Север.Реалии» СМИ — «иностранным агентом»
Издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») следует внести в реестр СМИ-«иностранных агентов», к такому выводу пришла комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов, — сказал глава комиссии депутат Василий Пискарев. — Мы были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков».
На заседании комиссии Пискарев объявил, что депутаты обнаружили «иностранное вмешательство» в дела 17 российских регионов.
«Мы насчитали более 50 юридических лиц и физических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги из‑за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», — сказал депутат, добавив, что эти организации пытаются создать «лагеря по подготовке лидеров незаконных протестных акций».
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«У нас есть пробел в законодательстве. Иноагенты, чтобы свою продукцию не маркировать, […] создают некое юридическое лицо, которое занимается тем же самым, чем иностранные агенты, но уже без маркировки. „Север.Реалии“ — это как раз такая компания», — сказал Василий Пискарев.
«Радио Свобода» и семь его проектов, в том числе «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» 5 декабря 2017 года. Тогда же в реестр попал «Голос Америки». Список на сайте Минюста с указанной даты не обновлялся.