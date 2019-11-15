Bloomberg: Венесуэла тайно поставляет «Роснефти» миллионы баррелей нефти

Венесуэла тайно поставляет миллионы баррелей нефти в Индию, Китай и Россию, сообщает агентство Bloomberg.

Нефть отправляют на танкерах, где отключены транспондеры, передающие местоположение судов. За первые 11 дней ноября, по данным агентства, Венесуэла загрузила 10,86 миллиона баррелей нефти, что вдвое больше, чем за аналогичный период в сентябре.

По информации Bloomberg, танкер «Драгон», принадлежащий Венесуэле, отгрузил два миллиона баррелей нефти в рамках контракта с «Роснефтью».

В «Роснефти» утверждают, что «не фрахтовали суда в этой логистической цепочке». В российской компании говорят, что работают в Венесуэле по контрактам, заключенным до введения и соблюдают международное право.

Из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле в сентябре достигла минимума за 16 лет — 644 тысячи баррелей в день.

В марте в Госдепартаменте США заявили, что «Роснефть» нарушает санкции, продолжая закупать венесуэльскую нефть. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».

В апреле агентство Reuters сообщило, что власти Венесуэлы с помощью «Роснефти» обходят санкции, запрещающие продажу нефти. После выхода публикации «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России. В итоге агентство внесло исправления в свой материал.