Во «ВКонтакте» появятся дизлайки к комментариям

Пользователи «ВКонтакте» получат возможность ставить дизлайки к комментариям. Об этом представители соцсети сообщили на мероприятии VK Content Day. Издание vc.ru пишет, что новая функция появится до конца 2019 года.

Кроме того, «ВКонтакте» введет новый способ монетизации контента VK Donut. Он позволит подписчикам финансово поддерживать авторов и медиапроекты, которые им интересны. Взамен подписчики получат бонусы, например, ранний доступ к новым записям, встречам или розыгрышам призов.

Также «ВКонтакте» представила тематические ленты — вкладки в разделе «Рекомендации», где будут собраны записи по конкретным темам. Каждую тематическую ленту будет курировать команда экспертов. Ее участники будут голосовать за понравившиеся записи, чтобы алгоритмы поднимали их выше.

Кроме того, «ВКонтакте» изменит подход к верификации аккаунтов. «Раньше галочка была символом особой популярности — небольшие заведения или локально известные артисты не могли ее получить. Теперь отметка верификации станет только подтверждением, что страница официальная», — говорится в релизе соцсети.