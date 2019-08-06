«ВКонтакте» начала тестировать функцию сокрытия счетчика лайков

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию сокрытия количества лайков и репостов под постами пользователей. Эту информацию TJournal подтвердил директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков», — сказал Законов.

По его словам, пока в тестировании участвует небольшая аудитория. «Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам», — добавил представитель «ВКонтакте».

В апреле скрывать счетчик лайков в тестовом режиме начали в Instagram. На первом этапе в эксперименте участвовала только Канада, но потом в него включили еще стран.