«ВКонтакте» стала предупреждать о вреде отказа от прививок для здоровья

Соцсеть «ВКонтакте» начала показывать предупреждения о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.

Теперь при заходе на страницы таких сообществ появляется информация о том, что размещенные там материалы могут быть опасны для здоровья и предлагается ссылка на материалы Всемирной организации здравоохранения, посвященные отказу от прививок.

«Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья», — заявили «Медузе» в пресс-службе «ВКонтакте».

В 2019 году ВОЗ впервые включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз человечеству. По данным организации, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.

Минздрав РФ в апреле 2019 года сообщил, что работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок, в том числе в интернете.