«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina с «каруселью видеозвонков»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina. Оно доступно для устройств на базе iOS и Android.

Общаться можно через чаты, появляющиеся при взаимной симпатии, и с помощью «карусели видеозвонков», когда пользователи переходят от одного звонка к другому, выбирая собеседника.

Во «ВКонтакте» ранее сообщили «Медузе», что будут бороться с непристойным контентом в видеозвонках с помощью нейросети, которая «не сохраняет данные разговора, не анализирует окружение и учится только на непристойном контенте».

В Lovina могут зарегистрироваться все, в том числе те, у кого нет аккаунта «ВКонтакте». В приложении нет рекламы, но есть платные услуги.