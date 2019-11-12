«Победе» предписали поменять правила перевозки ручной клади. Предыдущее такое требование компания не выполнила

Ространснадзор предписал лоукостеру «Победа» изменить правила провоза ручной клади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК.

Регулятор признал нормы, установленные авиакомпанией, не соответствующими Воздушному кодексу. По мнению ведомства, они ухудшают качество обслуживания пассажиров.

Устранить нарушения «Победе» предписали до 20 мая. В авиакомпании «Интерфаксу» сказали, что правила перевозчика соответствуют федеральным авиационным нормам.

«Победа» уже получала аналогичное предписание Ространснадзора, но менять правила не стала, добавив вариант, при котором в салон можно взять багаж до 10 килограммов с габаритами 36×30×4 сантиметра. Одновременно «Победа» разрешает брать в салон ручную кладь любого веса, если она вписывается в габариты 36 см х 30 см х 27 сантиметров

Предыдущее требование поменять нормы перевозки багажа лоукостер получил после проигранного иска к Минтрансу. Компания хотела исключить из авиационных правил , которые авиаперевозчики обязаны принимать к провозу в салоне сверх бесплатной ручной клади.