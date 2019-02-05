«Победа» изменила правила провоза вещей на борту. В них упомянута ручная кладь толщиной четыре сантиметра

Авиакомпания-лоукостер «Победа» ввела новые правила провоза вещей на борту самолета после того, как проиграла иск к Минтрансу.

С 18 февраля 2019 года, сообщается на сайте авиакомпании, пассажир сможет бесплатно провезти одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36 см х 30 см х 4 см.

В дополнение к ручной клади на борт можно будет взять:

Дамскую сумку/портфель/рюкзак габаритами 36 см х 30 см х 23 см

Букет цветов

Верхнюю одежду

Лекарства и питание для ребенка в полете

Один костюм в портпледе

Детскую люльку при перевозке ребенка

Используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску

Товары из Duty Free габаритами не более 10 см х 10 см х 5 см.

Одновременно в «Победе» продолжат действовать и предыдущие правила, по которым на борт можно взять любое количество вещей любого веса, если все вместе они вписываются в габариты 36 см х 30 см х 27 см.

Пассажиры, по словам генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, смогут сами выбрать, по какому варианту правил хотят везти свою ручную кладь.

«Победа» через суд пыталась добиться от Минтранса, чтобы из федеральных авиационных правил убрали перечень вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. Все инстанции, включая Верховный суд, иск лоукостера отклонили.

Ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявлял, что если суды будут окончательно проиграны, то авиакомпания установит «смешные габариты» ручной клади: 10×10×10 сантиметров.

По действующим правилам, авиакомпании обязаны разрешить пассажиру взять в салон без дополнительной платы ручную кладь весом не менее 5 килограммов (авиаперевозчики могут увеличить вес бесплатной ручной клади «в качестве конкурентного преимущества», но не уменьшить его) и дополнительно к ней вещи из утвержденного списка.