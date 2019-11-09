Instagram начнет тестировать в США функцию, скрывающую лайки

Социальная сеть Instagram на следующей неделе начнет тестировать в США функцию, скрывающую число лайков под постами для других пользователей. Об этом, как сообщает 8 ноября Wired, объявил глава соцсети Адам Моссери.

Ранее Instagram тестировал эту функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии. О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, стало известно в апреле.

В сентябре соцсеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков и реакций.

В октябре Instagram отказался от вкладки «Подписки» (Following), где можно был увидеть последние лайки, комментарии и подписки пользователей. Эта вкладка существовала с 2011 года.