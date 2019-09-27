Facebook начал скрывать лайки. Пилотный проект запустили в Австралии
Источник: BBC News
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Социальная сеть Facebook начала тестирование функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций. Пилотный проект запущен в Австралии.
С 27 сентября часть австралийских пользователей не будут видеть счетчик лайков под чужими постами. Реакции и лайки на свои посты по-прежнему можно будет посмотреть.
В Facebook считают, что отказ от публичного показа счетчиков поможет снизить социальное давление на пользователей, которые смогут сосредоточиться непосредственно на контенте и не думать о том, какую реакцию они вызовут.
Ранее тестировать отказ от показа лайков стали в сети Instagram, которая принадлежит Facebook.
В августе тестировать дизайн со скрытым счетчиком лайков начали во «ВКонтакте».