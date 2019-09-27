Facebook начал скрывать лайки. Пилотный проект запустили в Австралии

Социальная сеть Facebook начала тестирование функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций. Пилотный проект запущен в Австралии.

С 27 сентября часть австралийских пользователей не будут видеть счетчик лайков под чужими постами. Реакции и лайки на свои посты по-прежнему можно будет посмотреть.

В Facebook считают, что отказ от публичного показа счетчиков поможет снизить социальное давление на пользователей, которые смогут сосредоточиться непосредственно на контенте и не думать о том, какую реакцию они вызовут.

Ранее тестировать отказ от показа лайков стали в сети Instagram, которая принадлежит Facebook.

В августе тестировать дизайн со скрытым счетчиком лайков начали во «ВКонтакте».