Facebook сообщил о возможном отказе от счетчика лайков. Тестирование такой функции уже началось в инстаграме

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций. Эту информацию TechCrunch подтвердили в самой компании.

Издание обратилось в Facebook за комментарием после того, как специалист по Джейн Манчун Вонг заявила, что соцсеть начала разрабатывать функцию скрытия счетчика лайков для своего Android-приложения. Вонг заметила это, изучая код приложения.

По ее словам, с новой функцией, которая пока не представлена, счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора поста. Список пользователей, которые лайкнули пост или отреагировали на него, останется доступен, но число этих людей будет скрыто.

«Скрытие счетчика лайков и реакций от кого-либо, кроме создателя поста, может помочь пользователям меньше беспокоиться о популярности своего контента», — отметила Вонг.

В апреле Джейн Манчун Вонг первой анонсировала скрытие счетчика лайков в Instagram. Соцсеть начала тестирование этой функции в мае. На первом этапе в эксперименте участвовала только Канада, но потом в него включили еще стран.

В августе тестировать дизайн со скрытым счетчиком лайков начали во «ВКонтакте».