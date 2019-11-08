«Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказали «Интерфаксу» источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Минкомсвязи.

О какой сумме идет речь, собеседники агентства не уточнили. Представитель Минкомсвязи отказался комментировать эту информацию, «Почта» комментарий «Интерфаксу» не предоставила.

По данным источника агентства в правительстве, премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре поручил профильным ведомствам рассмотреть обращение «Почты».

Агентство добавляет, что бывший глава «Почты» Дмитрий Страшнов «неоднократно ставил себе в заслугу» работу организации без дополнительных бюджетных денег. Сменивший его в 2017-м Николай Подгузов заявлял, что «Почта» заинтересована в поддержке государства, пишет «Интерфакс».

По данным на 4 октября, объем ФНБ составлял 7,9 триллиона рублей. Инвестиции из ФНБ предполагают их возврат, в отличие от финансирования из бюджета, отмечает «Интерфакс».