«Почта России» собралась преобразовать отделения в «центры притяжения» с продажей алкоголя. И просит на это 85 миллиардов рублей из бюджета

«Почта России» подготовила концепцию развития, предусматривающую, в числе прочего, преобразование отделений в «центры притяжения». В таких центрах потребители, помимо непосредственно почтовых услуг, смогут приобрести разные товары, например алкоголь, и получат другие услуги.

На реформу, следует из концепции развития, «Почта России» просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 миллиарда — на расширение площадей отделений.

Проект концепции, сообщает РБК, направлен на согласование в заинтересованные ведомства — Минфин и Минкомсвязь.

В 2019 году «Почта России» организовала более чем в трех тысячах своих отделений продажу пива и слабоалкогольных напитков, а также объявила о планах открыть почти в двух тысячах своих отделений магазины «Магнит». Ранее сообщалось о планах продавать в почтовых отделениях продукты питания по печатным каталогам, а глава «Почты России» Николай Подгузов рассказывал, что почтальоны могут выполнять некоторые функции фельдшера.

По итогам 2018 года «Почта России» отчиталась о 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли. В годовом отчете «Почта России» признавала, что средняя зарплата почтальона составляет 60% от среднего значения по стране, и обещала в 2019 году повысить выплаты сотрудникам основного производства «до рыночных уровней».