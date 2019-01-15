В отделениях «Почты России» открыли продажу пива. В целях борьбы с суррогатным алкоголем

«Почта России» организовала продажу пива и других слабоалкогольных напитков в 3200 отделениях по всей стране, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь компании Даниил Скидан.

«Упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», — заявил он, добавив, что из-за некачественного алкоголя в стране, по данным Роспотребнадзора, ежегодно погибают более 1200 человек.

На продажу пива в отделениях «Почты России» ранее обратила внимание «Комсомольская правда — Мурманск». Представители регионального Управления федеральной почтовой связи заявили изданию, что продажа пива не только поможет бороться с суррогатным алкоголем, но и повысит рентабельность отделений. Жители, в свою очередь, пожаловались, что дополнительные услуги мешают почтовым отделениям заниматься своей непосредственной работой. В октябре «КП» сообщала о продаже пива в некоторых отделениях «Почты России» в Саратовской области.

В 2019 году в двух тысячах отделениях «Почты России» должны появиться магазины «Магнит». Ранее сообщалось о планах продавать в почтовых отделениях продукты питания по печатным каталогам, а глава «Почты России» Николай Подгузов рассказывал, что почтальоны могут выполнять некоторые функции фельдшера.