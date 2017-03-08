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«Почта России» начнет продавать продукты питания по печатным каталогам

РБК
21:16, 7 марта 2017
Надежный источник

«Почта России» в 2017 году начнет продавать продукты питания по печатным каталогам, которые будут находиться в почтовых отделениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Пилотный проект начнет работу в третьем квартале года «на Урале и в Сибири», где, как пояснили в «Почте России», «большой потребительский потенциал и ограниченный ассортимент». Ориентирован проект, в первую очередь, на жителей сельской местности.

Партнером проекта, который будет собирать заказы, упаковывать и «передавать в логистику», станет одна из крупных розничных сетей. По информации РБК, предложения от «Почты России» получили «Лента», «Дикси» и «Метро Кэш энд Керри». 

Более 30 тыс. почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах, причем в некоторых из них почта является единственной связью между населением и игроками розничного рынка, замечает представитель «Почты России».

РБК
В 2016 году «Почта России» запустила торговую площадку «Почтамаркет», работающую через сайт market.pochta.ru бумажные каталоги в 42 тысячах почтовых отделений. Через «Почтамаркет» тестировалась продажа бакалейных товаров, в том числе чая, кофе и меда.
В 2010 году «Почта России» заключила контракт с X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») на продажу продуктов и лекарств в почтовых отделениях, но позже проект был закрыт.
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