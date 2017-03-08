«Почта России» начнет продавать продукты питания по печатным каталогам

«Почта России» в 2017 году начнет продавать продукты питания по печатным каталогам, которые будут находиться в почтовых отделениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Пилотный проект начнет работу в третьем квартале года «на Урале и в Сибири», где, как пояснили в «Почте России», «большой потребительский потенциал и ограниченный ассортимент». Ориентирован проект, в первую очередь, на жителей сельской местности.

Партнером проекта, который будет собирать заказы, упаковывать и «передавать в логистику», станет одна из крупных розничных сетей. По информации РБК, предложения от «Почты России» получили «Лента», «Дикси» и «Метро Кэш энд Керри».