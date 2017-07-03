Тот же ФГУП, только быстрый: «Почта России» после Дмитрия Страшнова Минкомсвязи не продлило контракт с одним из самых успешных российских менеджеров

Кроме того, «Почта России» регулярно увеличивала штат предприятия и повышала сотрудникам зарплату. В пресс-службе «Почты России» «Медузе» рассказали, что за четыре года средняя зарплата выросла на 25% до 20,9 тысячи рублей.