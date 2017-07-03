Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов ушел в отставку. Его подозревали в незаконном получении премий

«Почта России» не будет продлевать контракт с действующим гендиректором Дмитрием Страшновым, его полномочия истекли 1 июля. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут РБК и RNS.

Утром 3 июля глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил, что временно исполнять обязанности директора будет первый заместитель Страшнова Ольга Осина.

Собеседники РБК рассказали, что на место Страшнова рассматривали пять кандидатур.