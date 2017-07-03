Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов ушел в отставку. Его подозревали в незаконном получении премий
«Почта России» не будет продлевать контракт с действующим гендиректором Дмитрием Страшновым, его полномочия истекли 1 июля. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут РБК и RNS.
Утром 3 июля глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил, что временно исполнять обязанности директора будет первый заместитель Страшнова Ольга Осина.
Собеседники РБК рассказали, что на место Страшнова рассматривали пять кандидатур.
Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России» в 2013 году. Он пришел из Tele2 и занялся реформированием службы, так как предыдущего директора Александра Киселева отправили в отставку из-за почтового коллапса. К 2016 году количество обработанных «Почтой России» международных отправлений выросло в 10 раз по сравнению с 2012 годом.
В конце 2016 года Генпрокуратура объявила, что Страшнову были незаконно выплачены премии в размере 95 миллионов рублей. Надзорное ведомство потребовало возбудить против него дело по статьям о халатности и превышении должностных полномочий. Дело возбуждено не было.
В марте 2017 года Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая утверждала вознаграждение Страшнова. Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.