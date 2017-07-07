«Почту России» возглавил замминистра экономического развития Николай Подгузов
Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул на пост главы ФГУП «Почта России» заместителя главы Минэкономразвития Николая Подгузова.
«Вы как заместитель министра экономического развития принимали участие в управлении крупными компаниями, в том числе даже некоторыми монополиями, поэтому у вас есть достаточный опыт», — заявил Медведев во время встречи с Подгузовым.
Николая Подгузова источники РБК и RNS называли в числе наиболее вероятных кандидатов на пост главы «Почты России».
В начале июля Дмитрий Страшнов, возглавлявший ФГУП «Почта России» с 2013 года, покинул компанию.
В конце 2016 года Генпрокуратура объявила, что Страшнову были незаконно выплачены премии в размере 95 миллионов рублей.
В марте 2017 года Следственный комитет возбудил в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая утверждала вознаграждение Страшнова, дело о превышении служебных полномочий. В материалах дела сумма предполагаемого ущерба увеличилась с 95 до 128 миллионов рублей.