«Почту России» возглавил замминистра экономического развития Николай Подгузов

Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул на пост главы ФГУП «Почта России» заместителя главы Минэкономразвития Николая Подгузова.

«Вы как заместитель министра экономического развития принимали участие в управлении крупными компаниями, в том числе даже некоторыми монополиями, поэтому у вас есть достаточный опыт», — заявил Медведев во время встречи с Подгузовым.

Николая Подгузова источники РБК и RNS называли в числе наиболее вероятных кандидатов на пост главы «Почты России».