Счетная палата: естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд

за первые восемь месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Счетной палаты, этот показатель вырос в 1,3 раза.

В 32 субъектах Российской Федерации число умерших превысило количество родившихся в 1,5 — 2,1 раза, а естественный прирост в 2019 году был зафиксирован только в 17 субъектах.

Приток мигрантов компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Таким образом, с начала года, указывает Счетная палата, население России сократилось на 52,5 тысячи человек, до 146,7 миллиона жителей.

Естественная убыль населения, говорится в докладе, ускоряется четвертый год подряд, что «создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации».

Минэкономразвития в прогнозе, внесенном в Госдуму в начале октября вместе с проектом трехлетнего бюджета, предсказывает, что естественная убыль населения в России сохранится как минимум до 2023 года.

В демографическом докладе ООН, опубликованном в июне 2019 года, говорилось, что численность населения России к 2050 году снизится до 124,6 миллиона человек, по оптимистичному прогнозу — составит 147,2 миллиона жителей.

Естественный рост населения — сокращение смертности и увеличение рождаемости — одна из приоритетных задач российских властей. Для достижения этой цели, в частности, с 2007 года реализуется программа материнского капитала — единовременной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.