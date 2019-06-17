ООН прогнозирует, что к 2050 году население России сократится до 136 миллионов человек

Население России к 2050 году в среднем сократится до 135,8 миллиона человек, следует из демографического доклада (.xlsx) ООН.

Согласно пессимистичному варианту прогноза ООН, численность населения России к середине столетия снизится до 124,6 миллиона человек, по оптимистичному прогнозу — составит 147,2 миллиона жителей.

Пессимистичный вариант прогноза предполагает, что к 2078 году численность населения России может сократиться до 99,7 миллиона человек. По оптимистичному прогнозу численность увеличится до 160 миллионов человек. Среднее медианное значение для 2078 года — 127,4 миллиона человек.

ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда. К 2027 году Индия может обогнать Китай по увеличению численности населения, сказано в докладе ООН.

В последние годы ООН неоднократно пересматривала свой прогноз по сокращению численности населения России к 2050 году. В 2018 году в организации прогнозировали, что к этому времени в России будут проживать 132,7 миллиона человек. Для сравнения: в 2009 году эксперты ООН ожидали сокращения до 116 миллионов человек.

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в России проживают более 147,7 миллиона человек.