Приток мигрантов в Россию упал до минимума за весь постсоветский период

В 2018 году мигрантов в Россию составил 124,9 тысячи человек. Таким низким этот показатель не был ни в один год постсоветского периода, говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

Приток мигрантов сократился почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Наиболее сильно упало число приезжих из Узбекистана и с Украины, которые раньше были крупнейшими миграционными донорами России. В 2018 году из этих стран в Россию прибыло в 3,2 раза меньше мигрантов, чем годом ранее.

Отмечается, что в 2018 году миграция компенсировала естественную убыль населения России только на 57%. Для сравнения, в 2017-м миграционного прироста хватило на полную компенсацию потерь от депопуляции и обеспечение небольшого — на 77 тысяч человек — роста населения страны.