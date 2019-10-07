Минэкономразвития: естественная убыль населения России продолжится как минимум четыре года

в России сохранится как минимум до 2023 года, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — приводит ТАСС цитату из прогноза, подготовленного министерством экономического развития.

В 2020-2023 годах увеличение численности населения России будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, ожидает Минэкономразвития.

Росстат ранее зафиксировал ускорение естественной убыли населения России — в первой половине 2019 года число умерших в России превышало число родившихся на 198,8 тысячи человек. Это на 37,7 тысячи человек больше, чем в первом полугодии 2018 года.