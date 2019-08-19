Росстат зафиксировал ускорение естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России в январе-июне 2019 года ускорилась, свидетельствуют данные Росстата.
Число умерших в России в первой половине 2019 года превышало число родившихся на 198,8 тысячи человек. Это на 37,7 тысячи человек больше, чем в первом полугодии 2018-го.
Рождаемость в России, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, снизилась в первой половине 2019 года во всех регионах, кроме Москвы и Карачаево-Черкесии.
Смертность, отмечает издание, также снизилась на 3% в целом по стране, однако ее сокращения оказалось недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения.
Естественную убыль населения частично компенсировал миграционный прирост, который в I полугодии 2019 года составил 134,1 тысячи человек (75,4 тысячи человек годом ранее).
По данным Росстата на 1 января 2019 года, в России проживали более 146,7 миллиона человек.
В демографическом докладе ООН, опубликованном в июне, говорилось, что к 2050 году население России в среднем сократится до 135,8 миллиона человек.