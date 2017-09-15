11 сентября Минздрав России сообщил, что показатель продолжительности жизни россиян побил исторический рекорд и достиг отметки в 72,5 года. «Медуза» попросила старшего научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ Екатерину Щербакову объяснить, можно ли считать, что в России люди живут долго, как это измеряется и смогут ли люди будущего жить сильно дольше, чем нынешние.

Продолжительность жизни 72,5 года — это много или мало? А если сравнить с другими странами?

Коротко. Люди в России живут не очень долго, но и не очень мало — примерно столько же, сколько в среднем во всех остальных странах. В 90-х не только Россия, но и другие страны Восточной Европы сильно отстали от других европейских стран по этому показателю.

По современным меркам ожидаемые при рождении 72,5 года — это скорее соответствует среднемировому уровню. Стоит, правда, отметить, что для 2017 года это может быть только самая предварительная или даже прогнозируемая оценка, ведь год еще не закончился. Оценки в России за 2016 год Росстат опубликовал совсем недавно — в июле. В целом по России она составила 71,9 года.

По последним прогнозным оценкам Отдела населения ООН («Перспективы мирового населения пересмотра 2017 года»), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составит в 2017 году 71,2 года, а в целом по миру — 71,9 года.

Однако важнее то, что средняя продолжительность жизни населения мира устойчиво растет, увеличившись с 47 лет в середине прошлого века до 71 года к 2015 году, а в России картина иная. В нашей стране средняя продолжительность жизни населения в середине прошлого века, несмотря на многие потери и тяготы, заметно превышала среднемировой уровень, в начале 1960-х годов была близка к уровню 70 лет, но затем рост прекратился на несколько десятилетий, а в 1990-е и в начале 2000-х годов наблюдалось ее значительное снижение. В результате наметилось заметное отставание от мирового уровня (более чем на два года), которое удалось сократить только в последние годы.

Надо сказать, что значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось в 1990-е годы не только в России, но в некоторых других странах Восточной Европы, входивших в социалистический лагерь. Сейчас она в основном восстановилась, но остается относительно низкой по сравнению с остальной Европой. Самые низкие значения ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Европе отмечаются в Молдавии, России и на Украине (около 70–71 года, а в целом по Европе — 77,2 года).

Где люди живут дольше, чем в России? И где меньше?

Коротко. Есть 32 страны, где люди в среднем живут дольше 80 лет. Например, Австралия, Испания и Япония. Но есть и страны, где люди редко доживают до 55, — они в основном находятся в Африке.

По оценкам ООН 2017 года, Россия занимает 125-е место в ряду стран, ранжированном по убыванию средней продолжительности жизни (в этом списке — 201 страна с численностью населения не менее 90 тысяч человек в 2015 году, по которым велись расчеты).

58% населения мира проживает в странах со средней продолжительностью жизни 70 лет и более, в том числе 9% — в 32 странах со средней продолжительностью жизни 80 лет и более. Несмотря на достаточно устойчивую тенденцию роста продолжительности жизни, различия между странами остаются крайне высокими.

В ряде стран она уже превысила 82 года (в Австралии, Гонконге и Макао, отдельных автономных регионах Китая, Исландии, Испании, Италии, Сингапуре, Швейцарии и Японии), а в некоторых не достигает и 55 лет (в Кот-дʼИвуаре, Лесото, Нигерии, Свазиленде, Сьерра-Леоне, Сомали, Чаде, Центрально-Африканской Республике).

Что сильнее всего влияет на продолжительность жизни? Медицина? Экология?

Коротко. На продолжительность жизни влияет все, что влияет на здоровье людей и уровень смертности. В странах с низкой продолжительностью жизни можно сильно улучшить этот показатель, если снижать младенческую смертность. А там, где люди и так живут достаточно долго, надо заботиться о здоровье людей старшего поколения.

Все, что влияет на условия жизни населения, в той или иной степени воздействует на его здоровье и смертность. Это и природно-климатические, и социально-экономические факторы, и особенности преобладающих стереотипов индивидуального и группового поведения. Значимость отдельных факторов может изменяться. Масштабные природные или социальные катаклизмы могут приводить к существенному повышению смертности, при нормальном течении жизни решающую роль играет уровень социально-экономического развития и качество жизни, включая качество условий проживания и медицинского обслуживания. Немалую роль играет и так называемое витальное поведение населения, следование здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек.

Роль факторов, влияющих на продолжительность жизни населения в целом, зависит и от сложившегося исторического типа смертности. При низкой продолжительности жизни значительные успехи в ее повышении могут быть достигнуты за счет мер, направленных на снижение детской и младенческой смертности. Среди них можно упомянуть санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике детских инфекций, квалифицированное медицинское родовспоможение, обеспечение надлежащих в санитарном отношении условий проживания, особенно в отношении обеспечения чистой водой и удаления сточных вод, борьба с нищетой и недоеданием.

При относительно высокой продолжительности жизни дальнейшее ее повышение может быть обеспечено только за счет снижения смертности населения старших возрастов. Тогда на первый план выходят профилактика, раннее выявление и лечение хронических заболеваний, которые накапливаются с возрастом. Наиболее массовыми среди них являются болезни сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования. В борьбе со смертностью от этих причин важную роль, помимо развития медицины и системы здравоохранения, играет распространение здорового образа жизни.

Сильно ли колеблется средняя продолжительность жизни в России от региона к региону? И почему?

Коротко. Да, достаточно сильно. По статистике, дольше всего живут в республиках Северного Кавказа, Москве и Санкт-Петербурге, но специалисты не исключают, что цифры по Кавказу могут быть завышены. Самая низкая продолжительность жизни — на Дальнем Востоке.

Средняя продолжительность жизни в России заметно различается по регионам. По оценкам Росстата за 2016 год, значение показателя варьировалось от 64,2 года в Тыве до 80,8 года в Ингушетии. Таким образом, в 2016 году различия между регионами составили 16,6 года, а, например, в 2005 году они достигали 17,6 года.

Десятку регионов — лидеров по ожидаемой продолжительности жизни возглавляют республики Северного Кавказа. В эту же группу попали Москва и Санкт-Петербург, отличающиеся более высоким уровнем жизни и развитой сферой медицины. В десятку «отстающих» традиционно попадают регионы Дальнего Востока, где люди чаще умирают от и некоторых инфекционных заболеваний.

Определенные сомнения могут вызывать самые высокие оценки ожидаемой продолжительности жизни. Возрастные коэффициенты смертности, на основе которых рассчитываются современные таблицы смертности, показывают соотношение численности умерших в определенном возрасте и численности населения этого возраста. Соответственно, их значения зависят как от числа зарегистрированных умерших, так и от оценок численности населения. Известно, что численность населения некоторых регионов России, скорее всего, была завышена по результатам последних двух переписей населения, особенно значительно в некоторых республиках Северного Кавказа. Полнота учета регистрации умерших в этих регионах также нередко вызывает вопросы. В результате некоторые возрастные коэффициенты могут быть занижены.

А кто живет дольше — городские или сельские жители? Мужчины или женщины?

Коротко. Горожане живут дольше в среднем примерно на два года. Женщины живут сильно дольше мужчин. Есть исследования, которые показывают, что на продолжительность жизни влияет и образование — образованные живут дольше.

В России сохраняются и существенные различия по продолжительности жизни городского и сельского населения. В среднем ожидаемая при рождении продолжительность жизни горожан примерно на два года выше, чем у сельских жителей, хотя в период сокращения продолжительности жизни это превышение сокращалось до года и менее. По оценкам Росстата за 2016 год, средняя продолжительность жизни городского населения России составила 72,4 года, а сельского — 70,5 года.

Отличительной особенностью смертности населения России является значительное превышение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами (то есть смертность мужчин заметно выше). В самые неблагоприятные годы это превышение достигало 13 лет, а по оценкам за 2016 год снизилось до 10,6 года (77,1 года у женщин против 66,5 года у мужчин). Продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, в большинстве стран, но различия редко превышают семь-восемь лет.

Многие исследования показывают, что ожидаемая продолжительность жизни более образованных групп населения заметно выше, чем у населения с низким уровнем образования, но на регулярной основе такие оценки не производятся.

Средняя продолжительность жизни в будущем будет только расти? Наши праправнуки смогут жить до 120 лет?

Коротко. Да, будет расти, но не так радикально.

Как показывает исторический опыт, в том числе и недавний, средняя продолжительность жизни может не только расти, но и сокращаться. Однако в прогнозы населения обычно закладываются только оптимистические, более или менее реальные гипотезы относительно смертности. Так, согласно последнему прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении повысится в России к 2035 году по среднему варианту до 75,8 года, по высокому — до 78,3 года, по низкому — до 73,8 года.

По прогнозам ООН, к середине века ожидаемая продолжительность жизни при рождении повысится в России до 76,8 года (в целом по миру — до 77,6 года), а к концу века — до 83,2 года (82,6 года в целом по миру).

Даже для стран, достигших наиболее высокого уровня ожидаемой продолжительности жизни при рождении, специалисты ООН прогнозируют ее повышение к концу XXI века только до 93–94 лет. 120 лет — это, по мнению многих ученых, определенный биологический предел человеческой жизни. Отдельные представители человечества доживают до этого рубежа и даже переходят его, но для населения в целом это маловероятно, по крайней мере в обозримой перспективе.